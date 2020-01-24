15-летняя Гауфф выбила чемпионку Australian Open Осаку

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф преподнесла очередную сенсацию. После победы над Винус Уильямс девушка обыграла действующую победительницу Australian Open Наоми Осаку.

Встреча завершилась за 1 час 7 минут в двух сетах - 6:4, 6:3. В 1/8 финала Гауфф встретится с победительницей матча София Кенин (США) - Чжан Шуай (Китай).

Кори Гауфф

15-летняя американка занимает 68-е место в рейтинге WTA. На её счету один титул в одиночном разряде - победа на турнире в Линце в октябре 2019 года.

Лучший результат Гауфф на турнирах Большого шлема - 4-й раунд "Уимблдона" в прошлом году. Именно тогда теннисистка заявила о себе на весь мир. В первом раунде она выбила Винус Уильямс.