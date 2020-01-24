Заместитель Гануса предрекла проигрыш России в деле против WADA

Мария Пахноцкая, заместитель главы РУСАДА Юрия Гануса оценила шансы в разбирательстве с WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS). По её мнению, надеяться на положительный вердикт CAS нет смысла.

"С моей точки зрения, не может быть оптимистичного прогноза. Да, я думаю, что дело будет проиграно. Но даже тогда, хоть формально у РУСАДА и не будет статуса соответствия, РУСАДА не будет поражено в правах ни в одном из направлений", - цитирует Пахноцкую "РИА Новости".

Дело России и WADA в CAS

9 декабря WADA наложило санкции на Россию, среди которых запрет команде выступать под собственным флагом на крупных соревнованиях на четыре года. Из-за этого Россия может пропустить Олимпиаду-2020 в Токио и Игры-2022 в Пекине, а также чемпионаты мира по всем видам спорта.

Поводом к санкциям стали якобы махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории, в результате чего удалось скрыть несколько положительных допинг-проб россиян.

Вместе с тем, российские спортсмены могут получить допуск на Игры от WADA и выступать там под нейтральным флагом. РУСАДА с санкциями не согласилось, о чём 24 декабря сообщил WADA. Дело передано в лозаннский арбитраж, вердикт которого будет обязателен для исполнения.

Ранее "Правда.Ру" разбиралась в том, что изменится в отношениях России и WADA в 2020 году в статье "Новое руководство WADA: что изменится для России?"