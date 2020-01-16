Новое руководство WADA: что изменится для России?

Новый руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька вступил в должность с 1 января 2020 года. В прессе уже появилась информация о грядущих изменениях допинг-контроля, которые привнесет новый руководитель.

Со сменой руководителя стоит ждать и новую команду. Не исключено, что новые люди привнесут в ВАДА как положительные, так и отрицательные изменения.

В первую очередь интересно, что произойдет с допинг-контролем и как смена руководства повлияет на судебное разбирательство с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, что новому руководителю всего 35 лет. Витольд Банька - польский бронзовый чемпион мира 2007 года по легкой атлетике в беге на короткие дистанции. В разговоре с прессой Банька рассказал о будущем ВАДА и допинг-контроля.

Судебное разбирательство с РУСАДА

Во время разговора со СМИ новый директор ВАДА поделился информацией касательно дела с допинговым скандалом и России. По словам Баньки, «так будет со всеми спортсменами». Новое руководство, возможно, будет еще более пристальным к допинговым делам.

Конкретно про дело об отстранении России новый руководитель высказался с намеком. По его мнению, он «никогда не потерпит манипуляций» или обмана в мировом спорте. Но поводов для паники нет. В любом случае, окончательный вердикт будет принят арбитражным судом.

Позиция Баньки

Проанализировав общение поляка с прессой, можно с уверенностью сказать, что Банька является приверженцем строгого управления. Он хочет изменить систему допинг-контроля, доведя ее до суровых наказаний.

Однако Банька не говорит ничего в отношении конкретной страны, а уверяет, что все наказания должны нести спортсмены. Это дает некий шанс на успешный исход РУСАДА в апелляционном процессе.

Но жесткая позиция может означать громкие наказания, а санкции идеально подходят для наказания спортсменов. Если судить по спортивной карьере, то Витольд Банька очень сдержанный человек, то есть грубых высказываний от него пресса, скорее всего, не услышит.

Вызвало надежду на лучшее будущее заявление главы ВАДА о помощи чистым спортсменам. Банька собирается усовершенствовать систему допинг-контроля, сделав мировой спорт чистым от применения запрещенных препаратов.

Здесь стоит сразу сказать, что «очистить» весь мировой спорт не получится, поскольку допинг всегда находился под пристальным интересом производственных компаний и спортивных деятелей.

Хочется верить, что слова руководства ВАДА окажутся правдой, и что-то действительно изменится. Пока что говорить о будущем допинга рано, поскольку Витольд только вступил в должность, и ему предстоит пройти трудный тернистый путь.

Во-первых, поляку придется адаптировать свою команду в работу антидопингового агентства. На это понадобится немало времени, чтобы обучить и «настроить» специалистов на выполнение поставленной глобальной задачи - очищения спорта от допинга.

Во-вторых, скорее всего потребуется увеличить финансирование ВАДА, если руководство собирается ужесточать меры по применению допинга. В таком случае можно ожидать увеличение суммы взносов участников ВАДА.

Мнение Томаса Баха

Руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о новом директоре ВАДА. Бах ожидает плодотворного сотрудничества для улучшения климата мирового спорта.

По мнению Баха, новое руководство могут привнести свежие силы в ВАДА и мировой допинг-контроль. Это действительно звучит логично, поскольку в команде Банька, скорее всего, окажутся молодые специалисты с запасом энтузиазма.

Приход нового руководителя ВАДА изменит будущую систему допинг-контроля, но на это понадобятся время и деньги.

В первую очередь, стоит ожидать увеличения бюджета ВАДА. Это значит, что странам-участникам придется вносить еще больше средств в казну антидопингового агентства. Ситуация смотрится абсурдной для РУСАДА, которому уже выставили счет за расследование ВАДА в более чем один миллион долларов, плюс штраф за нарушение антидопингового кодекса в сто тысяч долларов.