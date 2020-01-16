Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Владан Джурич

Новое руководство WADA: что изменится для России?

Спорт

Новый руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька вступил в должность с 1 января 2020 года. В прессе уже появилась информация о грядущих изменениях допинг-контроля, которые привнесет новый руководитель.

Со сменой руководителя стоит ждать и новую команду. Не исключено, что новые люди привнесут в ВАДА как положительные, так и отрицательные изменения.

В первую очередь интересно, что произойдет с допинг-контролем и как смена руководства повлияет на судебное разбирательство с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, что новому руководителю всего 35 лет. Витольд Банька - польский бронзовый чемпион мира 2007 года по легкой атлетике в беге на короткие дистанции. В разговоре с прессой Банька рассказал о будущем ВАДА и допинг-контроля.

Судебное разбирательство с РУСАДА

Во время разговора со СМИ новый директор ВАДА поделился информацией касательно дела с допинговым скандалом и России. По словам Баньки, «так будет со всеми спортсменами». Новое руководство, возможно, будет еще более пристальным к допинговым делам.

Конкретно про дело об отстранении России новый руководитель высказался с намеком. По его мнению, он «никогда не потерпит манипуляций» или обмана в мировом спорте. Но поводов для паники нет. В любом случае, окончательный вердикт будет принят арбитражным судом.

Позиция Баньки

Проанализировав общение поляка с прессой, можно с уверенностью сказать, что Банька является приверженцем строгого управления. Он хочет изменить систему допинг-контроля, доведя ее до суровых наказаний.

Однако Банька не говорит ничего в отношении конкретной страны, а уверяет, что все наказания должны нести спортсмены. Это дает некий шанс на успешный исход РУСАДА в апелляционном процессе.

Но жесткая позиция может означать громкие наказания, а санкции идеально подходят для наказания спортсменов. Если судить по спортивной карьере, то Витольд Банька очень сдержанный человек, то есть грубых высказываний от него пресса, скорее всего, не услышит.

Вызвало надежду на лучшее будущее заявление главы ВАДА о помощи чистым спортсменам. Банька собирается усовершенствовать систему допинг-контроля, сделав мировой спорт чистым от применения запрещенных препаратов.

Здесь стоит сразу сказать, что «очистить» весь мировой спорт не получится, поскольку допинг всегда находился под пристальным интересом производственных компаний и спортивных деятелей.

Хочется верить, что слова руководства ВАДА окажутся правдой, и что-то действительно изменится. Пока что говорить о будущем допинга рано, поскольку Витольд только вступил в должность, и ему предстоит пройти трудный тернистый путь.

Во-первых, поляку придется адаптировать свою команду в работу антидопингового агентства. На это понадобится немало времени, чтобы обучить и «настроить» специалистов на выполнение поставленной глобальной задачи - очищения спорта от допинга.

Во-вторых, скорее всего потребуется увеличить финансирование ВАДА, если руководство собирается ужесточать меры по применению допинга. В таком случае можно ожидать увеличение суммы взносов участников ВАДА.

Мнение Томаса Баха

Руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о новом директоре ВАДА. Бах ожидает плодотворного сотрудничества для улучшения климата мирового спорта.

По мнению Баха, новое руководство могут привнести свежие силы в ВАДА и мировой допинг-контроль. Это действительно звучит логично, поскольку в команде Банька, скорее всего, окажутся молодые специалисты с запасом энтузиазма.

Приход нового руководителя ВАДА изменит будущую систему допинг-контроля, но на это понадобятся время и деньги.

В первую очередь, стоит ожидать увеличения бюджета ВАДА. Это значит, что странам-участникам придется вносить еще больше средств в казну антидопингового агентства. Ситуация смотрится абсурдной для РУСАДА, которому уже выставили счет за расследование ВАДА в более чем один миллион долларов, плюс штраф за нарушение антидопингового кодекса в сто тысяч долларов.

Темы wada русада витольд банька wada против россии: допинговый скандал
Актуальная аналитика
Новости спорта
Новое руководство WADA: что изменится для России?
Власть
"Стандарт": Шесть причин, по которым Путин выбрал Мишустина
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп поставил Америку в режим "ожидания" терактов
Новости Все >
Российским туристам будут выдавать шенгенские визы на 5 лет
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
В Коми глава МВД задержан по подозрению в коррупции
Обнаружен новый вид пернатого динозавра, жившего 120 млн лет назад
Сергей Лазарев пояснил причину своей отписки от всех друзей в Instagram
Логинов остался пятым в общем зачёте Кубка мира по биатлону
Прядкин переизбран на пост президента РПЛ
Центробанк лишил лицензий три страховые компании
Друг Игбуна использовал его документы, чтобы попасть в больницу
США могут уничтожить Россию за 15 минут
Последние материалы
Обнаружен новый вид пернатого динозавра, жившего 120 млн лет назад
Новое руководство WADA: что изменится для России?
Сергей Лазарев пояснил причину своей отписки от всех друзей в Instagram
Логинов остался пятым в общем зачёте Кубка мира по биатлону
Прядкин переизбран на пост президента РПЛ
Центробанк лишил лицензий три страховые компании
Друг Игбуна использовал его документы, чтобы попасть в больницу
США могут уничтожить Россию за 15 минут
Рубль может опуститься до 200 рублей за доллар - эксперт
РПЛ приняла решение о расширении лиги
Популярное
Общество
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику

Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.

Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Наука и техника
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Кошелек
Основатель игорного бизнеса в СССР прокомментировал скандал со "Столото"
Общество
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Игорь Буккер Почему слабое Лиссабонское землетрясение оказалось катастрофой Игорь Буккер Соломон Соловьев Заложники жизненных обязательств - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Прорыв по-большому – в поселковой школе появились унитазы! Василий Амирджанов
Комментарии
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
В Коми глава МВД задержан по подозрению в коррупции
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Путин назначил Медведева в Совбез "на оборону"
Нюансы российской апелляции в CAS
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Президент: гражданство у политика должно быть одно. А если их два?
Медведев планировал запустить "американские" реформы
На пути из Санкт-Петербурга в Великий Новгород пропал грузовик в сыром
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Богатые России бедных не замечают
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ