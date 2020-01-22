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Боец UFC рассказала о тренировках с дочерью Пескова

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец смешанных единоборств Милана Дудиева раскрыла подробности тренировок с Елизаветой Песковой, дочерью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ранее девушка сообщила о том, что провела несколько дней в тренировочном лагере в Чечне.

"Отрабатывали удары, броски, борьбу, спарринги проводили. Лизе было интересно, поэтому мы ей показали пару ударов, она попросила. Но она девочка не из спорта, с ней надо было осторожно", - заявила Дудиева в интервью "СЭ".

"Пескова - простая в общении"

По словам Дудивой, Елизавета - простая в общении. Девушкам удалось поговорит в перерывах между тренировками.

"Она простая в общении, отзывчивая, целеустремленная, умная. Знает, чего хочет. Чуть-чуть загруженная, но это нормально. Я в ее возрасте тоже такой была", - подытожила Дудиева.

Милана Дудиева

Дудиева провела 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержала 12 побед. С 2014 по 2016 год выступала в UFC. Там победила Элизабет Филипс и уступила Джулиане Пенье и Марион Ренью.

Девушка специализируется на дзюдо и самбо. Является победительницей Кубка мира по дзюдо и чемпионкой России по рукопашному бою.

Темы ufc дмитрий песков елизавета пескова смешанные единоборства
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