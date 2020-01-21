Захарчук покинул "Нефтехимик" после истории с ДТП в Нижнекамске

Хоккеист Степан Захарчук более не является игроком команды "Нефтехимик". Клуб из Нижнекамска расторг с ним контракт после случая с ДТП в Нижнекамске. Соглашение действовало до 30 апреля 2020 года.

"После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука, хоккейный клуб "Нефтехимик" принял решение о расторжении контракта с хоккеистом", - заявила пресс-служба "Нефтехимика" на официальном сайте.

ДТП с Захарчуком в Нижнекамске

Капитан "Нефтехимика" на внедорожнике Toyota протаранил седан, светофор и дорожный знак, а затем скрылся с места ДТП. Захарчук признал вину за инцидент и заявил, что был трезвым и просто не справился с управлением автомобиля. Видео ДТП с участием хоккеиста попало на видеорегистратор.

Карьера Степана Захарчука

33-летний защитник Захарчук ранее выступал за ЦСК ВВС, "Ладу", "Ак Барс", "Торпедо" и "Адмирал".

В КХЛ (регулярный чемпионат) провёл 424 матча, в которых набрал 82 очка (23 шайбы и 59 передач) с показателем полезности "+30".

В плей-офф на его счету 96 игр, 20 (5+15) очков и показатель "+4".