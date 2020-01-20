Опубликовано видео ДТП с участием хоккеиста "Нефтехимика" Захарчука

Хоккеист "Нефтехимика" Степан Захарчук устроил ДТП в Нижнекамске. Видео, снятое на регистратор одного из автомобилей, попало в Сеть. Капитан команды на внедорожнике Toyota протаранил седан, светофор и дорожный знак, а затем скрылся с места ДТП.



Хоккеист "Нефтехимика" Степан Захарчук устроил ДТП в Нижнекамске.

Как сообщает KazanFirst, Захарчук признал вину за инцидент. Хоккеист заявил, что не был пьян. Спортсмен утверждает, что потерял управление автомобилем.

Заявление "Нефтехимика"

В клубе отреагировали на информацию о ДТП заявлением пресс-службы: