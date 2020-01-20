Хоккеист "Нефтехимика" Степан Захарчук устроил ДТП в Нижнекамске. Видео, снятое на регистратор одного из автомобилей, попало в Сеть. Капитан команды на внедорожнике Toyota протаранил седан, светофор и дорожный знак, а затем скрылся с места ДТП.
Как сообщает KazanFirst, Захарчук признал вину за инцидент. Хоккеист заявил, что не был пьян. Спортсмен утверждает, что потерял управление автомобилем.
В клубе отреагировали на информацию о ДТП заявлением пресс-службы:
"Хоккейный Клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о возможном ДТП с участием игрока нашей команды. После получения уточняющей информации, она будет опубликована дополнительно", — говорится в сообщении.
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