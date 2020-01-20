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Источник Правда.Ру

Футболист "Спартака" рассказал, как в Германии относятся к войне

Спорт » Командные виды » Футбол

Футболист "Спартака" Андре Шюррле высказал своё мнение о Второй мировой войне. Также спортсмен рассказал, как к этому этапу в истории относятся в Германии.

Шюррле перешёл в состав "Спартака" в июле 2019 года. Красно-белые взяли игрока в аренду на год у дортмундской "Боруссии". В составе команды футболист провел 18 матчей, в которых забил 2 гола.

"Мельком, на фотографиях, по ТВ видел фрагменты парадов на Красной площади, не более. Фильмов про войну не смотрел. Если в России события Второй мировой войны из года в год вспоминают, то в Германии их хотели бы поскорее забыть — как тяжелый и темный период в истории страны. Немцы уже давно осознали свои ошибки и с тех пор очень изменились. Германия показала миру, что может быть совсем другой страной: дружественной и гостеприимной. А что было в прошлом, в прошлом и должно остаться", — заявил Шюррле.

Карьера Андре Шюррле

Шюррле ранее выступал в составе немецких "Майнц 05", "Байер 04", "Вольфсбурга" и "Боруссии", а также английских "Челси" и "Фулхэма".

Шюррле стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Германии. В составе национальной команды в 2014 году выиграл чемпионат мира. В финальном турнире он провёл 6 матчей и забил 2 мяча.

Темы война футбол андре шюррле фк спартак москва вторая мировая война
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