Миронов нашел "сильных кандидатов" на пост главы Минспорта

Глава фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов поделился мнением о новом составе правительства. 15 января в отставку ушел кабинет министров Дмитрия Медведева. Сегодня новым премьер-министром должен стать глава ФНС Михаил Мишустин.

По словам Миронова, его фракция может предоставить кандидатуры на посты глав Минспорта и Минкультуры. Спортивное ведомство до вчерашнего дня возглавлял Павел Колобков.

"У нас есть сильные кандидаты на пост в Министерстве культуры, у нас есть сильные кандидаты на пост в Министерстве спорта... Это то, какие у нас есть профессионалы, а дальше мы посмотрим", — заявил Миронов журналистам.

Назначение министров правительства России

Председатель правительства РФ назначается президентом РФ с согласия Госдумы.