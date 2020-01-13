Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов высказался по поводу комментатора Дмитрия Губерниева. Конфликт между функционером и журналистом продолжается некоторое время.
Тихнов ранее раскритиковал Губерниева за его передачу о биатлоне на "Матч ТВ". Олимпийский чемпион считает, что журналисты слишком давят на биатлонистов.
Губерниев на это ответил, что у Тихонова есть уголовное дело в связи с организацией посягательства на жизнь бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
"Этому идиоту больше нечего ответить! Он дурак дураком! Мы видим, что на него отрицательно реагирует вся страна. Мне звонили очень серьезные люди, думаю, его скоро аккуратненько выгонят. Фигурное катание ему не дали, Вяльбе его выгнала. О чем говорить? Он же знает прекрасно, что больше нечем укусить", - заявил Тихонов в интервью Sport24.
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