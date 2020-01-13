Тихонов намекнул на будущее увольнение Губерниева

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов высказался по поводу комментатора Дмитрия Губерниева. Конфликт между функционером и журналистом продолжается некоторое время.

Тихнов ранее раскритиковал Губерниева за его передачу о биатлоне на "Матч ТВ". Олимпийский чемпион считает, что журналисты слишком давят на биатлонистов.

Губерниев на это ответил, что у Тихонова есть уголовное дело в связи с организацией посягательства на жизнь бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.