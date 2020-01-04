Сборная США отменила сбор в Катаре из-за обострения в регионе

Федерация футбола США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке отменила сбор в Катаре. Американские футболисты должны были отправиться в эту страну в январе.

Футбольные власти теперь ищут другое место для того, чтобы команда успела подготовиться к игре против Коста-Рики. В сообщении федерации говорится о том, что команда США все равно хотела бы посетить Катар как только это будет возможно.

Гибель генерала Сулеймани

3 января американские военные совершили налет на Багдад, выпустив ракеты по аэродрому. Один из снарядов попал в автомобиль иранского генерала Касема Сулеймани.

Гибель главы сил спецназначения "Кудс" моментально вызвала обострение на Ближнем Востоке. Власти Ирана пообещали отомстить за Сулеймани, а в США поползли слухи о скором начале Третьей мировой войны. Американцы своими запросами обрушили сайт призывной службы.