Оскароносный композитор Циммер написал музыку для "Краснодара"

Композитор Ханс Циммер написал музыку для футбольного клуба "Краснодар". Композиция прозвучит на первом домашнем матче команды в 2020 году, сообщает пресс-служба "быков".

Циммер — лауреат премии "Оскар". Также он дважды побеждал в премии "Золотой глобус" и трижды становился лауреатом "Грэмми".

Композитор известен по работе в Голливуде. Он написал музыку для более чем 150 фильмов, среди которых "Человек дождя", "Интерстеллар", "Гладиатор", Лучше не бывает".

Кроме того, ранее Циммер написал музыку для заставки чемпионата мира-2018 в России.