Погба не хочет выходить на поле в футболке "Манчестер Юнайтед".

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не хочет выходить на поле в футболке "красных дьяволов". Француз восстановился от полученной травмы, последний раз 26-летний игрок выходил на поле 30 сентября в домашнем матче чемпионата Англии против "Арсенала" (1:1).

СОРЕ сообщает, что игроком интересуется мадридский "Реал", из-за чего футболист хочет покинуть английскую команду в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне он сыграл в шести матчах в разных турнирах и отдал две голевые передачи.

Трансферная стоимость игрока составляет около 100 млн евро. С 2016 года в составе английской команды он стал обладателем Кубка английской лиги и победителем Лиги Европы.

"Манчестер Юнайтед" занимает девятое место турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 17 очков в 13 матчах. В следующем туре 1 декабря "Манчестер Юнайтед" сыграет дома с "Астон Виллой".