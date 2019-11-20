"Тоттенхэм" назначил главным тренером Моуринью

56-летний португальский специалист Жозе Моуринью назначен главным тренером "Тоттенхэма". Контракт с ним заключен до июля 2023 года, сообщает клубная пресс-служба.

19 ноября свой пост покинул Маурисиу Покеттино, который возглавлял команду с 2014 года. "Шпоры" крайне неудачно начали новый сезон. В 12 матчах чемпионата Англии команда набрала 14 очков, в результате чего идет 14-й в таблице. В Лиге чемпионов лондонцы еще не потеряли шансы на выход в плей-офф.

Моуринью ранее возглавлял "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси" (Англия), "Интер" (Италия), "Реал" (Испания) и "Манчестер Юнайтед" (Англия). Без работы он находится с 18 декабря 2018 года.

В своей карьере он выиграл 25 трофеев: