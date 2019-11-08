Бойфренд Туктамышевой стал восьмым в короткой программе в Чунцине

Российский фигурист Андрей Лазукин занял восьмое место на этапе Гран-при в Китае. Он показал результат 74,31.

Первым после короткой программы идет китаец Хань Янь (86,46), второе место занимает Цзинь Боян (85,43), третье - итальянец Матео Рицци (81,72).

Произвольную программу фигуристы покажут 9 ноября.

Ранее лучшим в ритм-танце стал российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Произвольную программу у женщин выиграла Анна Щербакова. Девушка Лазукина, Елизавета Туктамышева стала четвертой.

Расписание Гран-при Китая: когда выступят Туктамышева и Щербакова