Российский фигурист Андрей Лазукин занял восьмое место на этапе Гран-при в Китае. Он показал результат 74,31.
Первым после короткой программы идет китаец Хань Янь (86,46), второе место занимает Цзинь Боян (85,43), третье - итальянец Матео Рицци (81,72).
Произвольную программу фигуристы покажут 9 ноября.
Ранее лучшим в ритм-танце стал российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Произвольную программу у женщин выиграла Анна Щербакова. Девушка Лазукина, Елизавета Туктамышева стала четвертой.
Расписание Гран-при Китая: когда выступят Туктамышева и Щербакова
Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.