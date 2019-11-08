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Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец в Чунцине с личным рекордом

Спорт » Фигурное катание print

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в ритм-танце на этапе Гран-при в Китае. Лидеры набрали 85,39 балла, что является личным рекордом дуэта.


Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при Китая.

Второе месту у американцев Мэдисон Чок и Эван Бейтс - 80,34. Третьими стали канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен - 78,41.

Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин набрали 69,19 балла и заняли шестую позицию. Седьмыми стали Софья Евдокимова и Егор Базин - 64,07.

Показательную программу танцевальные дуэты покажут 9 ноября. В пятницу на лед выйдут одиночницы, мужчины и спортивные пары.

Темы фигурное катание серия гран-при (фигурное катание) виктория синицина/никита кацалапов
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