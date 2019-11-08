Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец в Чунцине с личным рекордом

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в ритм-танце на этапе Гран-при в Китае. Лидеры набрали 85,39 балла, что является личным рекордом дуэта.



Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при Китая.

Второе месту у американцев Мэдисон Чок и Эван Бейтс - 80,34. Третьими стали канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен - 78,41.

Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин набрали 69,19 балла и заняли шестую позицию. Седьмыми стали Софья Евдокимова и Егор Базин - 64,07.

Показательную программу танцевальные дуэты покажут 9 ноября. В пятницу на лед выйдут одиночницы, мужчины и спортивные пары.