Дзюба отреагировал на сравнение с Кличко

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не знал о сравнении с Виталием Кличко. Так футболиста назвал защитник "Лейпцига" Вилли Орбан.

Сегодня команды сыграют в Санкт-Петербурге в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Орбан перед игрой назвал Дзюбу "третьим братом Кличко".

"С одной стороны, это комплимент. С другой, после Виталика, может, он меня оскорбить хотел? А если серьезно, то Орбан - хороший защитник", - приводит слова Дзюбы пресс-служба "Зенита".

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице. "Лейпциг" идет первым, опережая питерцев на два очка.