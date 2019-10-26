Футболисты "Арсенала" и "Ахмата" устроили массовую драку на поле

Во время матча молодежных команд тульского "Арсенала" и "Ахмата" произошла массовая драка на поле. В самом конце первого тайма команды пошли стенка на стенку, после чего к конфликту подключились запасные.



Драка на матче "Арсенал" - "Ахмат".

Выяснение отношений продлилось около шести минут. В итоге с поля были удалены Хизриев и Делинханов у "Ахмата" и Мельников у туляков. Сам матч завершился победой "Арсенала" со счетом 3:1.

"Арсенал" идет шестым в таблице молодежного первенства с 25-ю очками. "Ахмат" набрал 19 очков и занимает девятое место. Лидирует в турнире московское "Динамо".