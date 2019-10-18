Японский губернатор предложил провести Олимпиаду на Курилах

Губернатор Токио Юрико Коикэ негативно высказалась по поводу переноса некоторых соревнований Олимпиады-2020 из столицы. Ранее стало известно, что МОК сменил место проведения марафона и спортивной ходьбы. Такое решение было принято из-за жаркой погоды в Токио.

"Если нужно прохладное место, почему бы не провести марафон и ходьбу на северных территориях", - приводит слова губернатора Kyodo.

Северными территориями в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итруп и Хабомаи, которые являются российской территорией. В России эти острова называют Курильскими.

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