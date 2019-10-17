Тренер польской молодежки прокомментировал слухи о московском "Динамо"

Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич ответил на вопрос о возможной работе в московском "Динамо". Ранее СМИ сообщали, что специалист может возглавить команду, которая остается без рулевого после увольнения Дмитрия Хохлова.

"Я хотел бы однажды поработать за границей. Но у меня есть обстоятельства перед Польским футбольным союзом. Моя цель - во второй раз выйти на молодежный Евро. Все остальное будем обсуждать позже", - заявил Михневич в интервью польскому изданию Super Express.

После увольнения Хохлова команду временно возглавил Кирилл Новиков. "Динамо" занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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