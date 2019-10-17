Лучшая теннисистка Украины проиграла во втором круге Кубка Кремля

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина уступила во втором круге Кубка Кремля россиянке Веронике Кудерметовой. Встреча продлилась 2 часа и завершилась в трех сетах - 6:2, 1:6, 7:5.

Кудерметов, которая занимает 42-ю строчку в рейтинге АТР, вышла в четвертьфинал турнира. В следующем раунде она сыграет с победительницей пары Варвара Грачева - Анастасия Павлюченкова.

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