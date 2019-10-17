Букмекеры принимают ставки на отстранение России от Олимпиады-2020

Букмекерские конторы открыли линии ставок на возможное отстранение России от участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Окончательно вопрос будет решен в начале ноября на заседании ВАДА.

23 октября состоится встреча представителей ВАДА и чиновников Министерства спорта России. Стороны обсудят подмену данных в базе московской антидопинговой лаборатории.

Букмекеры считают, что самый вероятный вариант - на Олимпиаду в Токио допустят лишь часть российских спортсменов под нейтральным флагом (как это происходит в легкой атлетике). Коэффициент на это событие - 1,25.

С коэффициентом 3,55 ставки принимаются на то, что Россию полностью допустят на Олимпиаду под своим флагом. Вероятность полного отстранения команды оценивается в 7,00 (11%).

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