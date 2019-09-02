Советский теннисист, заслуженный мастер спорта СССР Александр Метревели в комментарии для "Правды.Ру" назвал результат Андрея Рублева и Даниила Медведева на US Open удачным. Рублев сегодня сыграет с итальянцем Берреттини в четвертом круге. Медведев уже вышел в четвертьфинал, где встретится со Стэном Вавринкой.
"Уже ребята хорошо сыграли и один, и другой. Показали хорошие результаты. Вне зависимости от дальнейших выступлений уже можно считать их выступления удачными - и одного, и другого. Немножко подкачал Хачанов, на которого тоже рассчитывали, что он может сыграть. Но он не в лучшей форме подошел к этому соревнованию. Поэтому его игра была не на уровне.
А вот эти двое ребят очень хорошо. Медведев уже доказал на протяжении всего сезона, что он один из ведущих теннисистов сейчас. А что касается Рублева, то ему было очень тяжело в первой половине, но он постепенно-постепенно набирал форму и достиг, наверное, своей лучшей игры", - заявил Метревели.
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