"Зенит" предлагает 12 млн евро за олимпийского чемпиона Дугласа

"Зенит" хочет подписать защитника "Гамбурга" Дугласа Сантоса. За бразильца питерский клуб предлагает 12 млн евро. Также немецкому клубу может достаться бонус в случае успешных выступлений футболиста.



«Зенит» запустил онлайн-отбор свою тренировочную академию / Новости от 02.06.2019 21:29

Дуглас выступал за "Наутико" до переезда в Европу. В 2013 году он перешел в испанскую "Гранаду", после чего играл за "Удинезе", "Атлетико Минейру" и "Гамбург". Прошлый сезон немецкий клуб провел во второй Бундеслиге. Сантос провел 33 матча, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.

Футболист провел всего один матч в составе сборной Бразилии, но выступал за молодежные команды. В 2016 году он выиграла золото Олимпийских игр.

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