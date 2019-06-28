"ПСЖ" заключил рекордный спонсорский контракт

"ПСЖ" и производитель спортивной одежды Nike заключили спонсорский контракт, который стал рекордным для парижан. До 2032 года клуб получит 975 млн евро.



Самый дорогой трансфер в истории футбола!

В среднем в год парижане будут зарабатывать от сотрудничества 75 млн евро. Ранее клуб получал не более 25 млн, сотрудничество между сторонами продолжается около 30-ти лет.

В сообщении указано, что в фирме и клубе довольны продажей атрибутики. Боле половины футболок "ПСЖ" продается за пределами Франции, что способствует развитию бренда.

"ПСЖ" является восьмикратным чемпионом Франции. В прошлом сезоне команда смогла выиграть Лигу 1, но уступила в финале Кубка и Кубка лиги. В Лиге чемпионов команда дошла до 1/8 финала.

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