Российские волейболисты обыграли Австралию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу обыграла Австралию в матче предварительного раунда Лиги наций. Игра состоялась в австралийском Брисбене и завершилась со счетом 3:0.



Волейбол, вид сбоку. Нападение, прыжок, блок. Любительский волейбол. Volleyball game

Сборная России одержала 10-ю победу в 13-ти матчах. Команда с 29-ю очками занимает третье место в таблице. Первыми идут бразильцы, набрав 30 очков.

Из 16-ти команд пять лучших, а также сборная США, выйдут в финальный этап. Решающий раунд состоится с 10 по 14 июля в Чикаго. Россияне - действующие победители турнира.

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