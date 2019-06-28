Российские волейболисты обыграли Австралию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу обыграла Австралию в матче предварительного раунда Лиги наций. Игра состоялась в австралийском Брисбене и завершилась со счетом 3:0.
Сборная России одержала 10-ю победу в 13-ти матчах. Команда с 29-ю очками занимает третье место в таблице. Первыми идут бразильцы, набрав 30 очков.
Из 16-ти команд пять лучших, а также сборная США, выйдут в финальный этап. Решающий раунд состоится с 10 по 14 июля в Чикаго. Россияне - действующие победители турнира.
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