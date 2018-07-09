Guardian: британские фанаты зря боялись "ужасной России"

Английские болельщики, приехавшие на ЧМ-2018 в Россию, чтобы поддержать национальную сборную, делятся на страницах The Guardian впечатлениями от чемпионата и страны, которой их пугали на родине.

Фото: ru.fifa.com

Что касается непосредственно игры — для английских фанатов процесс не менее важен, чем результат.

"Даже если мы проиграем в среду, мы счастливы, — признается побывавший на всех матчах с участием англичан Крэйг Макдональд. — Мы демонстрируем хороший футбол, у нас отличный тренер, а между командой и болельщиками существует связь. У нас уже давно такого не было. В конце, когда они все вышли, чтобы поаплодировать фанатам, похлопать и потанцевать, было приятно это видеть".

Конечно, лишь отчаянные оптимисты среди англичан верили, что их команда продержится до конца чемпионата, однако в последние дни надежда забрезжила вполне серьезная, и заядлые болельщики уже звонят в Великобританию, чтобы просить работодателей о продлении отпуска, а своих половин — о терпении. Домой им пока ехать никак нельзя.

По данным издания, на чемпионат в Россию английских болельщиков приехало довольно мало — причины тому и политические — страшилки, которыми англичан пичкали на родине в преддверии ЧМ, и прозаические — большие расходы.

Между тем фанат Крэйг Макдональд полон энтузиазма, он признался, что долгий вечер в самарском баре, где в караоке ставили английские песни для фанатов, и последние исполняли их вместе с местными жителями, один из лучших за весь период, что он путешествует вместе со сборной Англии. Он считает, что турнир просто великолепен.

Если говорить об опасениях встретиться на российской земле с хулиганами, по словам болельщика, тревогу вызывал исход полуфинала Англия — Россия. Но поскольку Россия проиграла Хорватии в четвертьфинале в серии послематчевых пенальти, тревога по этому поводу сошла на нет. Тем более, что до сих пор на турнире, по уверению Макдональда, царила по-настоящему превосходная атмосфера.

Последний шанс для недоехавших до России английских поклонников футбола стать частью события, которое войдет в историю, по карману ударит изрядно. Желающие во что бы то ни стало увидеть первый с 1990 года полуфинал с участием сборной Англии на самые дешёвые билеты в оба конца потратят более тысячи фунтов. Перелёты с пересадкой в Лиссабоне сильно сэкономить тоже не позволят (их стоимость, в соответствии с информацией издания, — 600 фунтов).

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