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Источник Правда.Ру

Запрет на поездки в Россию может лишить украинцев Олимпиады

Спорт

Украинские спортсмены могут остаться без мирового первенства из-за запрета выступать в чемпионате Европы по греко-римской борьбе, который пройдет в России.

Запрет на поездки в Россию может лишить украинцев Олимпиады. 385481.jpeg

Как заявил украинский борец, серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк, "готовились год к чемпионату Европы, но нам запретили ехать на него. Мы готовимся, стараемся. Но политическая ситуация... Иногда мы не в силах изменить ее, и приходится оставаться без того старта, к которому готовился продолжительное время". 

По его словам, если Украина не поедет на чемпионат Европы, она может лишиться возможности попасть на первенство мира и потерять олимпийскую лицензию.

Беленюк добавил, что "у нас немного другая система - не рейтинговая, как у фехтования или биатлона. Дело в том, что мы можем потерять и чемпионат мира. Международная федерация может нас просто не допустить. Это очень плохо - теряется целый год. Из-за этого мы можем не отобраться на Олимпийские игры".

Напомним, континентальное первенство по греко-римской борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая в российском Каспийске.

СМИ уже сообщали, что сборная Украины пропустит соревнования, так как команда страны по всем видам спорта отказываются от участия в соревнованиях в России. Спортсмены заявили, что это может стать смертельным ударом по их карьерам. 

22-25 марта в Сибири прошли гонки, которые стали последними в розыгрыше Кубка мира сезона 2017-2018 годов. Это единственный этап, который Международный союз биатлонистов (IBU) проводит на территории России.

Напомним, заявление об отказе ехать в Тюмень обнародовали спортсмены США и Чехии. Украина тоже долго решала, ехать ей или нет. Об этом в интервью официальному сайту Федерации биатлона Украины заявил ее президент Владимир Брынзак.

По его словам, ехать или нет, решат политики.

"Если на политическом уровне посчитают, что мы не должны принимать участие в этих соревнованиях - пусть министерство принимает решение, и мы его будем обязаны выполнять", - объяснил позицию федерации Владимир Брынзак.

Однако, по его словам, ранее было указание, что нельзя ездить в Россию только за деньгами.

 

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