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Курорт "Роза Хутор" открыл продажи ски-пассов и отелей на сезон "ЗИМА-2019"

Общество » Практика » Как отдохнуть

Впервые по акции "Раннее бронирование" действует скидка 15% на однодневные и многодневные ски-пассы, и 30% — на сезонные.

Курорт "Роза Хутор" открыл продажи отелей и ски-пассов на зимний сезон-2018/2019 год.

Ски-пассы доступны для покупки в онлайн-магазине курорта на любую дату предстоящего сезона. По акции "Раннее бронирование" до 30 сентября приобрести однодневные и многодневные ски-пассы можно со скидкой 15%, которая автоматически появится на последнем этапе оформления заказа в интернет-магазине "Роза Хутор" shop. rosaski.com. На сезонные и годовые ски-пассы до 30 сентября действует скидка 30%.

Таким образом, взрослый сезонный ски-пасс при покупке до 30 сентября обойдется в 31 500 рублей вместо 45 000 рублей, а однодневный ски-пасс в пиковые даты (c 29 декабря 2018 года по 7 января 2019 года) обойдется в 2933 рубля, что дешевле прошлогоднего тарифа.

Стоимость ски-пассов на "Роза Хутор" в предстоящем зимнем сезоне будет варьироваться в зависимости от дат катания. Тариф "Высокий" будет действовать с момента открытия горнолыжного сезона 2018/2019 до 28 декабря, а также с 8 января до 7 апреля 2019 года. Стоимость однодневного взрослого ски-пасса в этот период составит 2950 рублей. Сезон "Пик" традиционно приходится на новогодние праздники и продлится с 28 декабря до 7 января 2019 года, стоимость взрослого однодневного ски-пасса в этот период составит 3450 рублей. С 8 апреля на курорте будет действовать тариф "Весенний снег", который сохранится до завершения зимнего сезона, стоимость дневного ски-пасса в этот период составит 1750 рублей. Сохраняются также тарифы на несколько дней катания, позволяющие гостям сэкономить до 15% стоимости ски-пасса.

Также для гостей "Роза Хутор" открылось бронирование 14 отелей курорта, комплекса апартаментов Valset и премиального отеля "Роза Шале" на зимний сезон-2019.

Начало горнолыжного сезона-2019 запланировано на "Роза Хутор" на 14 декабря. ​ К услугам гостей самая большая зона горнолыжного катания в России — 102 км трасс, 28 подъемников, более 300 инструкторов, ски-сервис.

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, спроектированные лучшими мировыми экспертами, общей протяженностью 102 километра, 28 подъемников. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают 14 отелей разной категории звездности. Курорт отличается высокими стандартами сервиса и безопасности, а также передовыми технологиями. Пять лет подряд, начиная с 2013, "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards.

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Темы Сочи зима сезон курорт Роза-Хутор
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