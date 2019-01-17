Алиментщиков планируют лишить отсрочек от армии.

На рассмотрение нижней палаты российского парламента внесен законопроект, лишающий отсрочек от армии должников по алиментам. Документ подготовлен в комитете Госдумы по обороне.
В настоящее время правом на отсрочку пользуются мужчины, имеющие двух и более детей.
"Очевидно, что законодатель, предоставляя таким гражданам отсрочку от призыва на военную службу, подразумевает граждан, находящихся в браке и принимающих участие в материальном обеспечении своей семьи, либо граждан, не находящихся в браке, но добросовестно исполняющих обязательства перед своими детьми", — указывает в пояснительной записке к законопроекту его автор, депутат Андрей Красов.
В случае принятия закона, мужчины, имеющие отсрочку по указанной статье, но не исполняющие своих отцовских обязанностей, будут призваны в армию. Сообщать о злостных неплательщиках в военные комиссариаты будет Федеральная служба судебных приставов.
За 11 месяцев прошлого года судебные приставы насчитали в стране 558 тысяч уклонистов от выплаты алиментов.
Ранее "Правда.Ру" писала, почему мужчины отказываются платить алименты.
Источник фото: "Правда.Ру"
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