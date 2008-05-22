Эти пионеры поймали шпионов... — писала газета Пионерская правда 22 мая 1939 года

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"Московские ведомости", 22 мая (9 мая) 1902 года. Камфоромания.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 22 мая

"В Соединенных Штатах в настоящее время появилась новая мания, получившая название "камфоромания". Это новое увлечение есть ни что иное, как отравление организма камфарой. После опия, морфия, после питья одеколона и других пахучих и крепких жидкостей, вдруг появляется мода на питье камфорной воды, или даже просто на камфару в твердом виде. Камфоромания особенно присуща щеголихам, которые воображают, что камфара, принимаемая внутрь, сохраняет свежесть цвета лица. Но они с течением времени настолько привыкают к этому снадобью, что уже не могут без него обойтись…"

"Московский листок", 22 мая (9 мая) 1907 года. По садам и театрам.

"Увеселительная часть ресторана "Яр" настолько улучшилась, что ежедневно собирает по вечерам массу публики. Среди 18 вокально-инструментальных номеров выделяется креолка г-жа Аби Митчель, обладающая сильным и красивым голосом; г-жа Яльцева — певица русских романсов и квинтет певцов-американцев Нельсонс нью Бойс. Замечательна также прекрасная танцовщица малороссийских танцев А. И. Аквамарина с ее партнером и американский дуэт Джонсон и Дин, образцово танцующие все еще модный кэк-уок. Очень забавен также французский комик Тате".

"Новое время", 22 мая (9 мая) 1908 года. Молочный институт.

"Вологда, 8, V. Правительство намерено открыть в Вологде первый в России молочный институт. Представителем департамента земледелия вчера осматривалось одно подгороднее имение, предназначенное к покупке для института".

"Голос Москвы", 22 мая (9 мая) 1908 года. Тибет и Китай.

"Тибетский далай-лама, не возвращавшийся в Лхассу со времени вторжения англичан в Тибет и живущий с тех пор в богатой резиденции Вутайшан, на счет Китая, изъявил желание посетить Пекин. Им посланы приветственные послания различным иностранным посланникам, например германскому графу Рексу, приславшему ему в ответ фотографию Вильгельма II и американцу Рокгиллю, считающемуся большим знатоком тибетского буддизма. С тех пор как состоявший при далай-ламе японец Терамото вынужден был оставить свою должность по болезни, при нем не имеется иностранного советника.

В Пекине думают, что предстоящая поездка имеет целью замещение этой должности. Между тем Китай готовит план реформ для Тибета, другими словами, намеревается приступить к его присоединению. Не даром в последних двух императорских указах упоминается о том, что Тибет собственно находится внутри границ китайской империи".

"Пионерская правда", №69 (2239), 22 мая 1939 года. Эти пионеры поймали шпионов.

"На опушке ребята играли в футбол… Геня побежал за мячом. Он выкатил его из-за двух сосен, поставил в удобное положение, взял небольшой разгон и… остановился. Ему послышались крадущиеся шаги… Теперь он отчетливо видел двигающуюся навстречу сгорбленную фигуру. Еще минута — и перед Геней стоял старик в лохмотьях и с большой, до пояса, рыжей бородой.- Вам, дидусь, куда?- Я нищий. Хлеба, сыночек, прошу…- А вы откуда? Старик назвал деревню. Геня решил проверить, правду ли говорит старик, и пошел на хитрость.- Так вы сюда через мост перешли?

— Какой там мост! Разве не знаешь, нет там моста, — и старик двинулся дальше. Геня стоял в раздумье. Старик сказал правду — моста, действительно, нет. Скоро Геня увидел бегущих к нему Юру Малькова и Володю Турчина… Геня прижал ладонь к губам, жестом показывая: "Молчите!" Потом указал на удаляющуюся фигуру "нищего". Ребята переглянулись и, ни слова не сказав, стали незаметно идти по пятам рыжебородого старика."Нищий" шел по направлению, где расположена Н-ская воинская часть…

Геня увидел, как "нищий" забрался на верхнюю площадку лестницы. На дверях чердака висел замок. Старик достал инструменты, и замок заскрипел в сильных руках. Из-за отвороченного старого пиджака Геня увидел оружие… Рыжая борода на правой щеке чуть-чуть отклеилась. Старик то же это заметил и стал креститься, прикладывая три пальца к правой щеке, стараясь незаметно приклеить бороду… Рыжебородый, перепрыгивай кустарники, быстрыми шагами спешил к лесу. Следом, стараясь оставаться незамеченными, шли Геня, Юра и Володя. Скоро их нагнали командир Сапыгин и Витя. "Нищего" задержали. Так совсем недавно пионеры Геня и Витя Суменковы, Юра Мальков и Володя Турчин помогли задержать шпиона, который пытался проникнуть в расположение одной воинской части".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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