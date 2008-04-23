Да здравствует ленинизм — победоносное знамя нашей эпохи… — писала газета Труд 23 апреля 1961 года

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"Новости дня", 23 апреля (9 апреля) 1901 года. Из русской Ниццы.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 23 апреля

"Кто не бывал в "русской Ницце", как зовут часто красавицу черноморского побережья, Ялту, лет десять — вряд ли узнает ее. Столько тут нового, так она выросла и преобразилась, благодаря громадному притоку публики и приливу чудодеев-капиталов. Капиталы сделали свое обычное дело, — и замарашка Золушка оделась в прекрасную одежду…Сейчас она действительно жемчужина Черного моря. Не оторвать от нее очарованных глаз…"

"Русский листок", 23 апреля (10 апреля) 1903 года. По Москве.

"На улицах появились продавцы мороженого. Едва ли эта сласть, да еще снежная, своевременна. Положим весна, но она обманчива, и как легко схватить простуду горла. Лакомятся мороженым главным образом детишки, у которых и без того еле-еле душа в теле".

"Русское слово", 23 апреля (10 апреля) 1908 года. Поединок.

"Вчера рано утром на Елагином острове состоялась дуэль между членом петербургского окружного суда П. и товарищем прокурора того же суда А. Дистанция была 20 шагов. Оба произвели по два выстрела. Дуэль окончилась совершенно благополучно. Поводом к дуэли послужила книга, написанная г. П., под заглавием "Уголовная защита. Практические заметки". Г. А. написал в ответ резкую критику. Эта полемика вызвала серьезный спор между гг. П. и А. и закончилась вызовом на дуэль. (Соб. корр.)"

"Комсомольская правда", №94 (3675), 23 апреля 1937 года. Воспитывать каждого комсомольца!

"Во многих комсомольских организациях наблюдается совершенно недопустимое, бездушное, формально-бюрократическое отношение к судьбе отдельных членов ВЛКСМ. Это несомненно является серьезной опасностью для коммунистического воспитания молодежи. Некоторые комсомольские руководители приобрели вредную привычку, не задумываясь, без разбора исключать из рядов союза комсомольцев за любые, даже незначительные проступки. И вот по милости таких чиновников молодой человек, которого комсомол обязан воспитывать в коммунистическом духе, оказывается грубо и бездушно вытолкнутым из своей организации. С каких это пор, например, пассивность комсомольца стала приравниваться к самым тягчайшим проступкам? Разве молодежь не затем вступает в комсомол, чтобы учиться активной общественной деятельности и приобрести политический опыт? Разве обязанность руководителей заключается не в том, чтобы привлечь каждого молодого человека к участию в жизни организации? А в Сталинградской области руководители комсомола позволили себе легко и просто исключить более 800 человек из союза за пассивность…"

"Труд", 23 апреля 1961 года. Доклад товарища П. Н. Демичева.

"…Сегодня, в годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина, советский народ, все прогрессивное человечество преклоняются перед величием ленинского гения, с большой любовью и признательностью они чтят своего вождя и учителя. Всё, что есть лучшего, всё, что есть великого у человечества, нашло свое воплощение в Ленине, в ленинизме…Ленин — символ ново мира! С именем Ленина советские люди строят коммунизм. С именем Ленина одерживают победы братские страны, строящие социализм. С именем Ленина все коммунистические и рабочие партии ведут борьбу за мир, демократию, социализм, за счастье человека на земле. Ленин — всегда с нами. Вместе с Лениным мы войдем в грядущее коммунистическое общество. Да здравствует ленинизм — победоносное знамя нашей эпохи — эпохи торжества коммунизма! (Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают. Собравшиеся поют партийный гимн "Интернационал").

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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