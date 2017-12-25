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Первый закон Поклонской разрешит радиомаяки для коров

Общество

Депутат Госдумы Наталья Поклонская разработала законопроект, посвященный декриминализации незаконного оборота специальных технических средств для негласного наблюдения.

Первый закон Поклонской разрешит радиомаяки для коров. 381121.jpeg
wiki.org

Законопроект направлен на то, чтобы "оградить обычного человека, который использует специальные технические средства для бытовых, личных нужд: в целях безопасности своих детей, в целях безопасности и сохранности своего имущества".

Напомним, в настоящее время уголовным деянием считаются уже сами по себе "незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".

Статистика, которую в 2016 году приводил на тот момент депутат Госдумы Дмитрий Гудков, показывала рост числа осужденных по 138.1: так, в 2012 году их было 72 человека, в 2013 - 152, в 2014 - 212, при этом стали появляться и люди, приговоренные к реальным срокам.

Фактически, дела заводились лишь по факту заказа через интернет-магазины предметов наподобие ручек со встроенными диктофонами или видеокамерами, причем их использование во вред кому-либо не доказывалось.

Причиной работы над законопроектом стала озвученная в СМИ история о фермере из Курганской области, приобретшем ошейник с микрофоном для контроля за коровой и подпавшим под санкцию 138.1. 

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что Наталья Поклонская после скандала вокруг "Матильды" просто привыкла быть в центре внимания.

- Видимо, она получает удовольствие, появляется кураж-драйв. Кроме того, она, конечно, мастер создания инфоповодов из ничего. Может быть, что это ее мировоззренческая и политическая позиция, но все это похоже на "напоминание о себе".

Если Поклонская хочет, чтобы вокруг нее образовался круг поклонников, работает на свою целевую аудиторию, то это логично и даже разумно. Я не знаю, какие у нее дальнейшие политические планы, но в принципе она практически создает новую нишу. Она не претендует на поддержку большинства, но формирует собственную повестку.

 

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