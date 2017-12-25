Первый закон Поклонской разрешит радиомаяки для коров

Депутат Госдумы Наталья Поклонская разработала законопроект, посвященный декриминализации незаконного оборота специальных технических средств для негласного наблюдения.

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Законопроект направлен на то, чтобы "оградить обычного человека, который использует специальные технические средства для бытовых, личных нужд: в целях безопасности своих детей, в целях безопасности и сохранности своего имущества".

Напомним, в настоящее время уголовным деянием считаются уже сами по себе "незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".

Статистика, которую в 2016 году приводил на тот момент депутат Госдумы Дмитрий Гудков, показывала рост числа осужденных по 138.1: так, в 2012 году их было 72 человека, в 2013 - 152, в 2014 - 212, при этом стали появляться и люди, приговоренные к реальным срокам.

Фактически, дела заводились лишь по факту заказа через интернет-магазины предметов наподобие ручек со встроенными диктофонами или видеокамерами, причем их использование во вред кому-либо не доказывалось.

Причиной работы над законопроектом стала озвученная в СМИ история о фермере из Курганской области, приобретшем ошейник с микрофоном для контроля за коровой и подпавшим под санкцию 138.1.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что Наталья Поклонская после скандала вокруг "Матильды" просто привыкла быть в центре внимания.

- Видимо, она получает удовольствие, появляется кураж-драйв. Кроме того, она, конечно, мастер создания инфоповодов из ничего. Может быть, что это ее мировоззренческая и политическая позиция, но все это похоже на "напоминание о себе".

Если Поклонская хочет, чтобы вокруг нее образовался круг поклонников, работает на свою целевую аудиторию, то это логично и даже разумно. Я не знаю, какие у нее дальнейшие политические планы, но в принципе она практически создает новую нишу. Она не претендует на поддержку большинства, но формирует собственную повестку.