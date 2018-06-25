Минздрав придумал позорное объяснение пенсионной реформы

Глава ведомства Вероника Скворцова заявила, что 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин - это уже не пожилой возраст. Сохранять молодость людям помогает активная трудовая деятельность.



К чему может привести новая пенсионная реформа

Те, кто дольше работает и уходит на пенсию позже, чем люди, завершившие карьеру рано, сохраняют не только физическое здоровье, но и умственные способности.

Повышение пенсионного возраста, по словам Скворцовой, в правительстве запланировали на основе данных о "тотальном омоложении". Уровень психической, мыслительной и когнитивной активности у современных людей намного выше, чем был раньше.

"Незаметно для нас для всех за десять лет замедлилось снижение когнитивное, которое отмечается у всех людей в старших возрастных группах", - цитирует министра "РБК".

По данным Всемирной организации здравоохранения, которые привела глава ведомства, уже в 2013 году показатели 58-летних людей соответствовали характеристикам тех, кому было 50 десятилетие назад. Министр считает, что такая тенденция связана с тем, что люди стали активнее вести здоровый образ жизни и отказываться от вредных привычек.

"Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то совершенно очевидно, что женщина 55 лет в менталитете народном считается уже сейчас женщиной молодой или, так скажем, средних лет, но ближе к молодому возрасту. И мужчина 60-летний, он не представляется списанным с точки зрения своей активной деятельности", - считает Вероника Скворцова.

Ранее "Правда.Ру" писала, пенсионный возраст повысится уже в следующем году, предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев. Постепенно мужчины смогут задуматься о пенсии лишь в 65, а женщины в 63. Стоит отметить, что эта перспектива реализуется к 2028 и 2034 году соответственно. Медведев попытался смягчить ситуацию заверениями о плавности перехода. Якобы у молодежи еще впереди достаточно времени, чтоб смириться с мыслью и подготовиться к долгой трудовой жизни.