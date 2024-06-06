Забывшую двухлетнего ребёнка посреди улицы женщину могут лишить родительских прав

Адвокат Максим Калинов рассказал, что нерадивую мать, забывшего маленького ребёнка в коляске на улице, могут лишить родительский прав.
Молодая мать оставила двухлетнего ребёнка в коляске посреди улицы в Бутырском районе Москвы. Женщина села в машину и уехала в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось, что на Кубани мать оставила пятерых детей в опасности и уехала в гости на четыре дня.
Позже её нашли. Молодой матери грозит уголовное наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Как сообщает "Вечерняя Москва", адвокат объяснил, что женщину могут также привлечь по статье УК РФ "Оставление несовершеннолетнего в опасности". Беспечной мамочке может грозить до двух лет тюрьмы. Её также могут лишить родительских прав.
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