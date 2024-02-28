На Кубани женщина оставила пятерых детей в холодном доме почти без еды и уехала на четыре дня в гости

На Кубани мать оставила пятерых детей в опасности и уехала в гости на четыре дня

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Кубани пятеро детей пострадали из-за действий легкомысленной матери, которая оставила их в неотапливаемом доме почти без еды, уехала в гости в Брюховецкий район и вернулась только через четыре дня.

Фото: unsplash.com by Caleb Woods is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Женщина сказала детям, что отлучится на несколько часов, и оставила им немного еды. Между тем прошли сутки, а её всё не было. Так дети, старшему из которых исполнилось 10 лет, а младшему — три года, провели без взрослых четыре дня. Дом, в котором они остались, не отапливается, а по ночам случаются заморозки. Дети не могли позвонить матери, поскольку её телефон был отключён.

Женщина вспомнила о детях, только когда полиция потребовала, чтобы она вернулась. Против неё возбудили уголовное дело по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Решается вопрос о лишении её родительских прав.

Несколько суток в холоде и голоде не могли не сказаться на здоровье детей. Они были доставлены в больницу, где врачи оказали им срочную медицинскую помощь.