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Ниже уже некуда: профессор МГППУ считает, что оценка за поведение поднимет низкий статус педагогов в школе

Виктория Юркевич: оценку за поведение можно ставить, если ученик не уважает учителя

1:45
Общество

Профессор Московского государственного психолого- педагогического университета Виктория Юркевич прокомментировала Pravda. Ru идею возвратить в школы оценку за поведение.

Виктория Юркевич: оценку за поведение можно ставить, если ученик не уважает учителя
Фото: https://www.flickr.com/photos/richteabiscuit/876248679/ by https://www.flickr.com/people/richteabiscuit/ is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

"Она нужна, потому что есть дети, которые мешают другим, есть дети, которые своим поведение снижают и без того невысокий статус педагогов. Если ученик на уроке не даёт возможности нормально, спокойно работать другим, это должно быть главным при выведении таких оценок. Эта оценка серьёзная, поэтому просто так ею размахивать нельзя", — уверена педагог.

Стиль одежды, украшения, модная обувь или другие факторы не должны стать поводом для снижения отметки по поведению, убеждена Виктория Юркевич.

"Часто эту оценку снижают за всё, что угодно — в грязных ботинках пришёл, не та причёска, не так одет и так далее. Очень хорошей девочке, моей соседке, поставили низкий балл по поведению, потому что у неё в носу металлическая штучка. Это модно. Она десятиклассница. Почему снизили? Вызывают родителей. Ругаются. Классная руководительница грозит, что не допустит куда-то там её. А с какой стати? Кому она мешает? Хочет быть модной, хочет быть интересной. Какая разница, какие сапоги надела? Кому это мешает?", — рассуждает профессор.

В определении критерия оценки по поведению в школе учёный категорична.

"Должна быть отметка по поведению коротко и ясно: он мешает людям вокруг — учителям, ученикам, уборщицам, своим родителям жить. А не фокусы какие-то", — уверена педагог.

Очень странные школьные правила со всего мира
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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