Учитель из Архангельской области оспорит в Конституционном суде включение надбавок в МРОТ

Конституционный суд (КС) рассмотрит жалобу учительницы из Архангельской области Елены Харюшевой, сообщает центральная профсоюзная газета "Солидарность". Её зарплата была ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), и работодатель компенсировал это дополнительными обязанностями (классное руководство, проверка письменных работ, управление учебным кабинетом и внеурочные занятия). Учительница, поддерживаемая профсоюзными юристами, оспаривает нормы, позволяющие включать такие доплаты в заработную плату при сравнении с МРОТ.
Александр Торопов, председатель Архангельской межрегиональной общественной организации профсоюза работников образования РФ, рассказал газете "Солидарность", что дело Харюшевой длится уже три года, и профсоюзные юристы сопровождают её на всех этапах, начиная с районного суда и заканчивая Конституционным судом.
— В первой инстанции в районном суде уже присутствовал представитель профорганизации. На уровне апелляционного суда подключилась наша межрегиональная организация. В Верховном суде участвовал Центральный совет профсоюза образования РФ, — пояснил Торопов.
Иск Харюшевой — не первый подобный случай. Ранее другая учительница из той же школы выиграла аналогичное дело. В одном и том же районном суде были приняты разные решения: одна учительница добилась выплаты зарплаты сверх МРОТ, а Харюшевой отказали, сочтя, что МРОТ включает все выплаты. Апелляционный и Верховный суды подтвердили это решение. Последняя надежда — Конституционный суд, заявил Торопов.
Напомним, 7 декабря 2017 года Конституционный суд РФ постановил, что надбавки за работу в особых климатических условиях должны начисляться сверх МРОТ.
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