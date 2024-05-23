Учитель из Архангельской области оспорит в Конституционном суде включение надбавок в МРОТ

Учительница пожаловалась в КС на зарплату ниже МРОТ

2:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Конституционный суд (КС) рассмотрит жалобу учительницы из Архангельской области Елены Харюшевой, сообщает центральная профсоюзная газета "Солидарность". Её зарплата была ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), и работодатель компенсировал это дополнительными обязанностями (классное руководство, проверка письменных работ, управление учебным кабинетом и внеурочные занятия). Учительница, поддерживаемая профсоюзными юристами, оспаривает нормы, позволяющие включать такие доплаты в заработную плату при сравнении с МРОТ.

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Александр Торопов, председатель Архангельской межрегиональной общественной организации профсоюза работников образования РФ, рассказал газете "Солидарность", что дело Харюшевой длится уже три года, и профсоюзные юристы сопровождают её на всех этапах, начиная с районного суда и заканчивая Конституционным судом.

— В первой инстанции в районном суде уже присутствовал представитель профорганизации. На уровне апелляционного суда подключилась наша межрегиональная организация. В Верховном суде участвовал Центральный совет профсоюза образования РФ, — пояснил Торопов.

Иск Харюшевой — не первый подобный случай. Ранее другая учительница из той же школы выиграла аналогичное дело. В одном и том же районном суде были приняты разные решения: одна учительница добилась выплаты зарплаты сверх МРОТ, а Харюшевой отказали, сочтя, что МРОТ включает все выплаты. Апелляционный и Верховный суды подтвердили это решение. Последняя надежда — Конституционный суд, заявил Торопов.

Напомним, 7 декабря 2017 года Конституционный суд РФ постановил, что надбавки за работу в особых климатических условиях должны начисляться сверх МРОТ.