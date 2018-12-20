Росстат: россияне беднеют с каждым годом

Реальные доходы граждан Российской Федерации падают. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Соответствующий доклад российское ведомство опубликовало на своем официальном сайте. В нем говорится о том, что реальные доходы россиян продолжают стремительно падать. Так, например, реальный заработок жителей страны в ноябре текущего года упал на целых 3 %. В октябре, стоит отдать должное, он увеличился. Но совсем чуть-чуть — на каких-то 0,3 % процента.

Часть же россиян, отмечают специалисты, в буквальном смысле не видит своей заработной платы. Дело в том, что в общей сложности на данный момент работодатели задолжали своим сотрудникам порядка нескольких миллиардов рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что федеральные средства массовой информации и действующая в стране власть в курсе того, сколь много россиян живут за чертой бедности или на грани ее. Так, "Единая Россия", например, выпустила брошюру "Экономим с умом", где дала советы гражданам Российской Федерации о том, как сэкономить 15-20 рублей в месяц. А "Первый канал", отметим, и вовсе советовал жителям страны отказаться от колбасы и ванной.

Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению ученых из РАН, Россия на сегодняшний день существует в режиме выживания и деградации. Официальная статистика, уверены специалисты, не отражает реального положения дел в стране.

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