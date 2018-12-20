Реальные доходы граждан Российской Федерации падают. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Соответствующий доклад российское ведомство опубликовало на своем официальном сайте. В нем говорится о том, что реальные доходы россиян продолжают стремительно падать. Так, например, реальный заработок жителей страны в ноябре текущего года упал на целых 3 %. В октябре, стоит отдать должное, он увеличился. Но совсем чуть-чуть — на каких-то 0,3 % процента.
Часть же россиян, отмечают специалисты, в буквальном смысле не видит своей заработной платы. Дело в том, что в общей сложности на данный момент работодатели задолжали своим сотрудникам порядка нескольких миллиардов рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что федеральные средства массовой информации и действующая в стране власть в курсе того, сколь много россиян живут за чертой бедности или на грани ее. Так, "Единая Россия", например, выпустила брошюру "Экономим с умом", где дала советы гражданам Российской Федерации о том, как сэкономить 15-20 рублей в месяц. А "Первый канал", отметим, и вовсе советовал жителям страны отказаться от колбасы и ванной.
Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению ученых из РАН, Россия на сегодняшний день существует в режиме выживания и деградации. Официальная статистика, уверены специалисты, не отражает реального положения дел в стране.
Читайте также:
"Они живут, а мы выживаем", — народ высказал свое мнение о власти и пенсии
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
До двух третей населения выросло количество россиян, сожалеющих о распаде СССР.. Эксперты считают, что причиной стали "людоедские" законы и реформы власти.
Вашингтон служит только Израилю, ВПК, Уолл-стрит, крупным банкам и корпорациям, а также энергетическим компаниям, считает экономист Пол Крейг Робертс.