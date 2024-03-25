"В один день нельзя". Эксперт по правам человека рассказал, как быстро может быть принят закон о смертной казни в России

Применение смертной казни к террористам, устроившим стрельбу и пожар в "Крокус Сити Холле", невозможно, заявил президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.
"Потому что законы, утверждающие ответственность — а смертная казнь, безусловно, утяжеляющее ответственность наказание, — обратной силы не имеют. Поэтому в данном случае им это наказание, безусловно, не грозит", — сказал он.
Как много времени займёт возвращение смертной казни как высшей меры наказания в России, зависит от быстроты принятия такого закона обеими палатами Парламента РФ и подписания его Владимиром Путиным, подчеркнул Новицкий. По его словам, это может произойти очень оперативно, после чего закон сразу вступит в силу.
"Теоретически принять такой закон в один календарный рабочий день тоже нельзя. Поэтому всё зависит от скорости прохождения документа", — резюмировал эксперт.
Ранее были опубликованы досье на всех исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.
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