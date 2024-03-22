Не сдашь — останешься на второй год: В Госдуме отчитали учителей за давление на школьников из-за ВПР

Депутат Госдумы Смолин назвал недопустимыми угрозы учителей оставить школьников на второй год из-за ВПР

2:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Давление на школьников и угрозы со стороны учителей оставить на второй год обучения из-за неуспешной сдачи Всероссийской проверочной работы (ВПР) недопустимы. Об этом Pravda.Ru заявил депутат Госдумы Олег Смолин.

Фото: commons.wikimedia.org by Громыко Григорий Олегович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Что касается давления учителей на учеников по поводу ВПР. Я напомню, что в Порядке проведения проверочных работ написано, что их проведение и результаты никак не сказываются на дальнейшей судьбе школьников. То есть школа сама решает, что делать с результатами Всероссийских проверочных работ. Это, с одной стороны, хорошо, а, с другой стороны, плохо. Потому что я провел опрос нескольких родителей, у которых ребята учатся в разных школах, и услышал разные оценки", — сказал парламентарий.

Он отметил, что в одной школе действительно запугивали проверочными работами и говорили, что ученик может остаться на второй год, если не сдаст ВПР, но в другой, наоборот, учителя заявляли о готовности помогать ученикам.

"Поэтому в данном случае ситуация во многом определяется позицией школы и школьных учителей. Вероятно, в каких-то школах администрация оказывает давление на учителей по результатам проверочных работ. Это моя гипотеза. Скорее всего, было бы правильно, и мы обсудим это с руководством Рособрнадзора, чтобы была выпущено специальное письмо Рособрнадзора по поводу того, что давление на школьников в связи с проверочными работами быть не должно", — добавил Смолин.

Недавно Рособрнадзор принял решение о сокращении общего количества проверочных работ в школах, и сейчас, соотношение времени на изучение материала и на проверку материала, по мнению депутата, "всё-таки ещё ненормально".

"На проверки уделяется больше времени, чем было в своё время, когда мы, например, учились в школе. Хотя знания тогда были, мягко говоря, не хуже. Сейчас Рособрнадзор работает над тем, чтобы уменьшить еще время, затрачиваемое на проверочные работы. Но самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в следующем. По сравнению с советским периодом количество часов по большинству предметов сократилось, включая русский язык, математику, физику, химию и так далее. А объем материала не сократился или даже увеличился", — отметил Смолин.

Как добавил собеседник Pravda.Ru, дети довольно часто не успевают усвоить один материал и им дают следующий.