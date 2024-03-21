В Госдуму внесли законопроект, предлагающий расширить УК и КоАП на блогеров и коучей

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В России появится уголовное наказание блогеров и коучей

2:32
Общество

Планируется внесение обязательности получения лицензии для блогеров, торгующих информационными продуктами, иначе их ждет ответственность административного характера. В случае причинения значительного ущерба гражданам, организациям или государству, предусмотрено уголовное наказание.

Рабочая комиссия Госдумы обсудит предложение о введении изменений в Административный и Уголовный кодексы для предусмотрения отдельного вида наказания для блогеров, нарушающих закон при предоставлении образовательных или информационных услуг, сообщает газета "Известия".

Руководство комиссии взяли на себя первый вице-спикер парламента Петр Толстой ("Единая Россия") и первый заместитель председателя комитета по образованию Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду"). На встречу были приглашены представители Минцифры, Министерства экономического развития и Росстандарта.

Согласно изменениям, блогеры, торгующие информационными продуктами, должны будут получить аккредитацию в специально созданной для этого структуре. За предоставление услуг без аккредитации предусмотрена административная ответственность по новому пункту "Предоставление информационных услуг с использованием удаленных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации".

Также планируется внести в Уголовный кодекс отвественность для неаккредитованных блогеров за предоставление дистанционных информационных услуг, причиняющих значительный ущерб гражданам, организациям или государству.

Среди других предложений — обязательность для коучей и других интернет-тренеров уведомлять власти о начале своих проектов, а также внести код "Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием удаленных технологий" в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Лантратова уже выступала с такой инициативой в прошлом году, и ее поддержали в Министерстве экономического развития и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В Общественной палате подчеркнули, что перед внесением изменений в УК и КоАП необходимо провести общественное обсуждение с участием экспертов. Директор Ассоциации информационного бизнеса Григорий Аветов указал, что те, кто предоставляет образовательные услуги, уже должны получать лицензию. "Вопрос в другом — информационно-просветительская деятельность, когда человек делится своим опытом или дает советы по темам, по которым возможно еще не разработаны ни официальные методики, ни академические программы

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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