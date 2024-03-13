Из-за пандемии в мире сократилась продолжительность жизни

Стали известны последствия коронавируса для всего мира

В Америке раскрыли последствия пандемии COVID-19 для населения нашей планеты. Журнал The Lancet, ссылаясь на впециалистов Института показателей и оценки здоровья США, пишет, что коронавирус привел к сокращению средней продолжительности жизни на 1,6 года в период с 2020 по 2021-й год.

Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Денис Гришкин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Продолжительность жизни, которую ожидали увидеть эксперты, снизилась в 84 процентах стран и территорий, взятых для проведения исследования.

Так, за два года уровень смертности среди людей старше 15 лет вырос на 22 процента для мужчин и на 17 процентов для женщин.

Но не все так плохо как кажется, несмотря на распространение коронавируса, люди все еще живут намного дольше, чем раньше. Например, в 1950–2021 годы средняя ожидаемая продолжительность жизни выросла с 49 до 72 лет.