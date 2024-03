Из-за пандемии в мире сократилась продолжительность жизни

В Америке раскрыли последствия пандемии COVID-19 для населения нашей планеты. Журнал The Lancet, ссылаясь на впециалистов Института показателей и оценки здоровья США, пишет, что коронавирус привел к сокращению средней продолжительности жизни на 1,6 года в период с 2020 по 2021-й год.

