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Депутат из Гваделупы защитит лысых и блондинок

Во Франции внесли на обсуждение законопроект, запрещающий дискриминацию по волосам

1:28
Общество

Депутат французского парламента от партии Liot, представитель департамента Гваделупа Оливье Серва вынес на обсуждение инициативу, призванную положить конец дискриминации, связанной с волосами и прической, сообщает портал FranceInfo.

Во Франции внесли на обсуждение законопроект, запрещающий дискриминацию по волосам
Фото: Wikimedia Commons by selfmade is licensed under Public Domain

Законопроект планирует добавить к дискриминации по внешнему виду особый критерий дискриминации по волосам - в частности, стрижке, их цвету, длине или текстуре. Предлагается внести данное дополнение в Уголовный кодекс, Трудовой кодекс, а также Кодекс государственной службы.

Хотя депутат Серва уточнил, что хочет защитить лысых мужчин и блондинок от дискриминации на работе, законопроект по сути направлен ​​на борьбу с расовой дискриминацией в отношении людей с иным цветом кожи.

Первый аргумент, выдвигаемый законопроектом, — это дискриминация в бизнесе. Согласно исследованию, проведенному Dove и LinkedIn в США, две трети женщин африканского происхождения меняют прическу перед собеседованием. Второй аргумент — это парикмахерские процедуры, которые могут нанести вред здоровью, а также являются дорогостоящими и болезненными. Третий и последний аргумент законопроекта — чувство собственного достоинства. По словам Серва, "когда кого-то заставляют менять прическу, это равносильно унижению личности".

Законодательная комиссия вынесет свое решение в этом месяце. Соединенные Штаты и Великобритания уже приняли аналогичные законы.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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