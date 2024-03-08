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В Москве были отремонтированы три здания на улицах, имена которым даны в честь выдающихся женщин

В Москве произведен капитальный ремонт домов по улицам, названным в честь представительниц прекрасного пола

1:00
Общество

Согласно информации на сайте мэра и правительства Москвы, три здания, расположенные на улицах, названных в честь выдающихся женщин, были отремонтированы в рамках столичной программы капитального ремонта.

В Москве произведен капитальный ремонт домов по улицам, названным в честь представительниц прекрасного пола
Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда обновили три дома, расположенные на улицах, названных в честь выдающихся женщин", - сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Адреса зданий, которые были отремонтированы, включают улицу Люсиновскую, дом 55, улицу Фомичевой, дом 16, и улицу Клары Цеткин, дом 11.

Фасады были очищены и вымыты от загрязнений, обработаны антигрибковыми средствами, восстановлены поврежденные части облицовки и проведена гидрофобизация для защиты от осадков. Входные группы и балконные экраны были приведены в порядок, окна в общественных помещениях заменены, откосы и водосточные трубы обновлены. Также был проведен ремонт отмостки здания.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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