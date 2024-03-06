Большие игроки против, но профсоюзы выигрывают: какой секрет заставил компании согласиться?

В Челябинской области восемь крупных компаний пытались отказаться от присоединения к региональному социальному соглашению, однако их попытка была признана немотивированной.
Это соглашение распространяется на всех работодателей в регионе и включает в себя обязательства по инвестированию в сохранение трудовых коллективов, социальную поддержку работников и улучшение условий труда. Об этом сообщает центральная профсоюзная газета "Солидарность".
Фактически компании выразили отказ от этих обязательств, но их попытка была отвергнута, и теперь им придется исполнять условия соглашения, как и все остальные работодатели в регионе. Профсоюзы обещают особенно тщательно контролировать выполнение соглашения этими компаниями и готовы пригласить их на обсуждение ситуации в случае невыполнения обязательств.
Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области подчеркнул, что социально ответственный бизнес должен активно сотрудничать с профсоюзами для повышения благополучия работников и развития региона.
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