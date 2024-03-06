Китайские автопроизводители "сплагиатили" легендарный советский грузовик "Урал"? К истории создания большегруза Dondfeng

Китайский грузовик со старта производства был похож на российский "Урал", но затем инженеры сделали его уникальным

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В чем заключается сходство двух грузовых машин из КНР и России: плагиат или договорённость? Такой вопрос можно задать, обратив на "Урал" и китайский грузовик Dongfeng.

Фото: Wikipedia by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Подобие между отечественным грузовиком и азиатской моделью Dongfeng EQ240 не случайно возникло. В 60-е годы прошлого века китайские специалисты приобрели лицензию на шасси "Урала", в результате чего кабина грузовика из Китая приобрела некоторые общие черты с тогда ещё советским прототипом.

Однако инженеры из Китая не ограничились простым копированием. Они использовали идеи отечественных коллег как вдохновение, создавая уникальный продукт на своём автомобильном рынке. Например, Dongfeng EQ240 оснащён дизельным двигателем, что отличает его от российской модели, сообщает vostokmedia.com.