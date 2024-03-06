В чем заключается сходство двух грузовых машин из КНР и России: плагиат или договорённость? Такой вопрос можно задать, обратив на "Урал" и китайский грузовик Dongfeng.
Подобие между отечественным грузовиком и азиатской моделью Dongfeng EQ240 не случайно возникло. В 60-е годы прошлого века китайские специалисты приобрели лицензию на шасси "Урала", в результате чего кабина грузовика из Китая приобрела некоторые общие черты с тогда ещё советским прототипом.
Однако инженеры из Китая не ограничились простым копированием. Они использовали идеи отечественных коллег как вдохновение, создавая уникальный продукт на своём автомобильном рынке. Например, Dongfeng EQ240 оснащён дизельным двигателем, что отличает его от российской модели, сообщает vostokmedia.com.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.