В Златоусте подросток на инвалидной коляске не может выйти на улице из-за отсутствия широких проемо

В городе Златоуст Челябинской области мальчик-подросток, у которого диагностирована спинальная мышечная атрофия, не может выйти из дома на коляске. В доме нет широких проходов, которые позволили бы ему беспрепятственно перемещаться.
Мать подростка обращалась во все возможные инстанции с просьбой о предоставлении нового жилья: прокуратура, суд, прямая линия с президентом России. Сейчас прокуратура уже подыскивает им новое жилье, а старое признала непригодной для жизни.
Саша — мальчик-инвалид с 10 лет почти не чувствует ног. По квартире ему помогает перемещаться мать. Она и на улицу иногда его выводит, но редко. Это связанно с тем, что приходится преодолеть много трудностей: достать коляску из гаража, вынести самого Сашу, который вести 52 кг. Женщине тяжело справляться самой.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.