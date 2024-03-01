В Златоусте подросток на инвалидной коляске не может выйти на улице из-за отсутствия широких проемо

Ребенок-инвалид из Златоуста не может выйти на улицу из-за узких проемов в квартире

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В городе Златоуст Челябинской области мальчик-подросток, у которого диагностирована спинальная мышечная атрофия, не может выйти из дома на коляске. В доме нет широких проходов, которые позволили бы ему беспрепятственно перемещаться.

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Мать подростка обращалась во все возможные инстанции с просьбой о предоставлении нового жилья: прокуратура, суд, прямая линия с президентом России. Сейчас прокуратура уже подыскивает им новое жилье, а старое признала непригодной для жизни.

Саша — мальчик-инвалид с 10 лет почти не чувствует ног. По квартире ему помогает перемещаться мать. Она и на улицу иногда его выводит, но редко. Это связанно с тем, что приходится преодолеть много трудностей: достать коляску из гаража, вынести самого Сашу, который вести 52 кг. Женщине тяжело справляться самой.