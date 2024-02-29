Хулиганы в Одессе осквернили бюст маршала Малиновского

"Новости. Live": памятник маршалу Малиновскому был осквернен вандалами в Одессе

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Хулиганы в Одессе осквернили бюст советского маршала Родиона Малиновского.

Фото: flickr.com by Tony Webster from Portland, Oregon, United States is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Монумент разрисован разными надписями. Красной и черной краской хулиганы исписали бюст ругательными словами. Соответствующее фото опубликовано Украинским изданием "Новости. Live" в Telegram-канале.

Родион Малиновский, советский маршал, дважды Герой Советского Союза родился в 1898 году в Одессе. В 1942 году Малиновский вместе с армией, которой он командовал, разгромил немецко-фашистские войска.