Участники форума "Национальная безопасность России" подтвердили, что наша страна продемонстрировала устойчивость и прочность во время военных и экономических давлений со стороны Запада.
Санкции не оказали серьёзного влияния на обороноспособность или экономику страны. Обсуждались вопросы военной стратегии, эффективности вооружённых сил, а также борьбы с внутренними и внешними угрозами. Участники выработали конкретные предложения, направленные на обеспечение безопасности и поддержку специальной военной операции.
Представители организаций и ведомств также обсудили необходимость адаптации к быстро меняющимся условиям, включая вызовы, связанные с искусственным интеллектом.
Новейший материал, согласно последним отчетам, обещает революционные перспективы для автопроизводителей и может даже стать основой для создания бронежилетов следующего поколения.