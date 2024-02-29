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Шокирующие открытия: как Россия устояла под ударом Запада, и что дальше? Обсудили это на форуме "Национальная безопасность России"

Форум "Национальная безопасность России": РФ продемонстрировала устойчивость и прочность

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Общество

Участники форума "Национальная безопасность России" подтвердили, что наша страна продемонстрировала устойчивость и прочность во время военных и экономических давлений со стороны Запада.

Форум "Национальная безопасность России": РФ продемонстрировала устойчивость и прочность
Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Санкции не оказали серьёзного влияния на обороноспособность или экономику страны. Обсуждались вопросы военной стратегии, эффективности вооружённых сил, а также борьбы с внутренними и внешними угрозами. Участники выработали конкретные предложения, направленные на обеспечение безопасности и поддержку специальной военной операции.

Представители организаций и ведомств также обсудили необходимость адаптации к быстро меняющимся условиям, включая вызовы, связанные с искусственным интеллектом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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