Владельцы Telegram-каналов смогут больше зарабатывать на рекламе

В марте 2024 года в Telegram стартует программа монетизации для владельцев каналов. Об этом рассказал Павел Дуров в своем канале Du Rove's Channel.
"Каналы вещания в Telegram каждый месяц генерируют 1 трлн просмотров. Сейчас только 10 процентов из них монетизируются с помощью рекламы", — написал основатель мессенджера.
Рекламная платформа будет доступна для пользователей почти из ста новых стран. Они смогут рассчитывать на половину дохода, который получает мессенджер с рекламы в каналах. Кстати, для обеспечения оперативной и безопасной оплаты рекламы и вывода средств разработчики предлагают использовать блокчейн TON.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.