Владельцы Telegram-каналов смогут больше зарабатывать на рекламе

Павел Дуров: Telegram запускает монетизацию для владельцев каналов

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

В марте 2024 года в Telegram стартует программа монетизации для владельцев каналов. Об этом рассказал Павел Дуров в своем канале Du Rove's Channel.

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"Каналы вещания в Telegram каждый месяц генерируют 1 трлн просмотров. Сейчас только 10 процентов из них монетизируются с помощью рекламы", — написал основатель мессенджера.

Рекламная платформа будет доступна для пользователей почти из ста новых стран. Они смогут рассчитывать на половину дохода, который получает мессенджер с рекламы в каналах. Кстати, для обеспечения оперативной и безопасной оплаты рекламы и вывода средств разработчики предлагают использовать блокчейн TON.